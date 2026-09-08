De la Comédie-Française, Théâtre et Cinéma Georges Simenon, Rosny-sous-Bois
mercredi 16 septembre 2026 · Théâtre et Cinéma Georges Simenon · Rosny-sous-Bois
Informations pratiques
De la Comédie-Française Mercredi 16 septembre, 16h30 Théâtre et Cinéma Georges Simenon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:42:00+02:00
Fin : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:42:00+02:00
Théâtre et Cinéma Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.rosnysousbois.fr/categories-evenements/cinema/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1233#showmovie?id=QM478 »}]
Ciné-thé – Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, pr… espace georges simenon De la Comédie-Française
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