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Entre ciel et terre, Théâtre et Cinéma Georges Simenon, Rosny-sous-Bois

dimanche 27 septembre 2026 · Théâtre et Cinéma Georges Simenon · Rosny-sous-Bois

Entre ciel et terre, Théâtre et Cinéma Georges Simenon, Rosny-sous-Bois

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Théâtre et Cinéma Georges Simenon
Adresse
Place Carnot, Rosny-sous-Bois
Ville
93110 Rosny-sous-Bois
Département
Seine-Saint-Denis

Entre ciel et terre Dimanche 27 septembre, 16h30 Théâtre et Cinéma Georges Simenon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T16:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:03:00+02:00
Fin : 2026-09-27T16:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:03:00+02:00

Théâtre et Cinéma Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.rosnysousbois.fr/categories-evenements/cinema/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1233#showmovie?id=566HY »}]
Ciné-chou – Un oisillon se lance dans les airs. Un petit chiot découvre la matière. Un enfant savoure une soupe cosmique. Une chouette au sommeil chaotique. Une souris veut voir le soleil. Et une a… espace georges simenon Entre ciel et terre

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