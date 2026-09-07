Entre ciel et terre, Théâtre et Cinéma Georges Simenon, Rosny-sous-Bois
dimanche 27 septembre 2026 · Théâtre et Cinéma Georges Simenon · Rosny-sous-Bois
Informations pratiques
Entre ciel et terre Dimanche 27 septembre, 16h30 Théâtre et Cinéma Georges Simenon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T16:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:03:00+02:00
Fin : 2026-09-27T16:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:03:00+02:00
Théâtre et Cinéma Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.rosnysousbois.fr/categories-evenements/cinema/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1233#showmovie?id=566HY »}]
Ciné-chou – Un oisillon se lance dans les airs. Un petit chiot découvre la matière. Un enfant savoure une soupe cosmique. Une chouette au sommeil chaotique. Une souris veut voir le soleil. Et une a… espace georges simenon Entre ciel et terre
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