De la folie de Chartres au Parc Monceau Bibliothèque des Batignolles Paris

Informations pratiques

Autour de la petite

maison de Monceaux bâtie en 1770 pour Philippe d’Orléans, duc de Chartres, se

succèdent trois jardins : des parterres à la française, le jardin

d’illusions de Carmontelle et ses fabriques et le parc à l’anglaise de Blaikie.

La Révolution de 1789 ouvre l’ère des vicissitudes qui

dure jusqu’en 1860 quand le domaine est partagé entre les frères Pereire qui le

lotissent et la Ville de Paris qui confie à Alphand, Davioud et

Barillet-Deschamps l’aménagement de ce qui devient la promenade la plus

élégante de Paris, laquelle inspira peintres et écrivains.

jeudi 24 septembre à 18h30

sur inscription

Par Danièle Prévost de la société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements

Le jeudi 24 septembre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-24T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T18:30:00+02:00_2026-09-24T20:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire

