De la folie de Chartres au Parc Monceau Bibliothèque des Batignolles Paris
jeudi 24 septembre 2026 · Bibliothèque des Batignolles · Paris
Informations pratiques
Autour de la petite
maison de Monceaux bâtie en 1770 pour Philippe d’Orléans, duc de Chartres, se
succèdent trois jardins : des parterres à la française, le jardin
d’illusions de Carmontelle et ses fabriques et le parc à l’anglaise de Blaikie.
La Révolution de 1789 ouvre l’ère des vicissitudes qui
dure jusqu’en 1860 quand le domaine est partagé entre les frères Pereire qui le
lotissent et la Ville de Paris qui confie à Alphand, Davioud et
Barillet-Deschamps l’aménagement de ce qui devient la promenade la plus
élégante de Paris, laquelle inspira peintres et écrivains.
jeudi 24 septembre à 18h30
sur inscription
Par Danièle Prévost de la société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements
Le jeudi 24 septembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-24T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T18:30:00+02:00_2026-09-24T20:00:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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