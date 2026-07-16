De la peinture à la photographie, RDC de la BU Chevreul – 10 rue Chevreul, 69007 Lyon, Villeurbanne

lundi 30 novembre 2026 · RDC de la BU Chevreul - 10 rue Chevreul, 69007 Lyon · Villeurbanne

Informations pratiques

De la peinture à la photographie 30 novembre – 18 décembre RDC de la BU Chevreul – 10 rue Chevreul, 69007 Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-30T09:00:00+01:00 – 2026-11-30T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-18T09:00:00+01:00 – 2026-12-18T22:00:00+01:00

Table de présentation constituée à partir des collections d’Histoire de l’Art de la BU Chevreul, illustrant les liens entre peinture et photographie.

Cette animation vous est proposée dans le cadre de la programmation « L’Ici et l’ailleurs – 200 ans de photographie », consultez le lien pour découvrir la programmation complète.

RDC de la BU Chevreul – 10 rue Chevreul, 69007 Lyon 10 rue Chevreul, 69007, Lyon Villeurbanne 69100 Cusset Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.univ-lyon2.fr/vie-des-campus/bicentenaire-de-la-photographie »}]

Table de présentation constituée à partir des collections d’Histoire de l’Art de la BU Chevreul, illustrant les liens entre peinture et photographie.

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