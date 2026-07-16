De la peinture à la photographie, RDC de la BU Chevreul – 10 rue Chevreul, 69007 Lyon, Villeurbanne
lundi 30 novembre 2026 · RDC de la BU Chevreul - 10 rue Chevreul, 69007 Lyon · Villeurbanne
Informations pratiques
De la peinture à la photographie 30 novembre – 18 décembre RDC de la BU Chevreul – 10 rue Chevreul, 69007 Lyon Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-30T09:00:00+01:00 – 2026-11-30T22:00:00+01:00
Fin : 2026-12-18T09:00:00+01:00 – 2026-12-18T22:00:00+01:00
Table de présentation constituée à partir des collections d’Histoire de l’Art de la BU Chevreul, illustrant les liens entre peinture et photographie.
Cette animation vous est proposée dans le cadre de la programmation « L’Ici et l’ailleurs – 200 ans de photographie », consultez le lien pour découvrir la programmation complète.
RDC de la BU Chevreul – 10 rue Chevreul, 69007 Lyon 10 rue Chevreul, 69007, Lyon Villeurbanne 69100 Cusset Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.univ-lyon2.fr/vie-des-campus/bicentenaire-de-la-photographie »}]
Table de présentation constituée à partir des collections d’Histoire de l’Art de la BU Chevreul, illustrant les liens entre peinture et photographie.
© Art Renewal Center
À voir aussi à Villeurbanne (Métropole de Lyon)
- Étrange diptyque signé Guillaume Bottazzi sur le patrimoine historique des Gratte-Ciel de Villeurbanne, Gratte-Ciel de Villeurbanne, Villeurbanne 18 septembre 2026
- L’herbier de l’Université Lyon 1 : des collectes du XVIIIème siècle à l’herbier virtuel, Herbier LY, FR BioEEnVis, UCB Lyon 1, Villeurbanne 18 septembre 2026
- Panorama Gratte-Ciel, TNP – Théâtre national populaire, Villeurbanne 18 septembre 2026
- Visites guidées des Puces du Canal, Puces du Canal, Villeurbanne 19 septembre 2026
- Découverte de la Nécropole nationale de la Doua, Nécropole Nationale de la Doua, Villeurbanne 19 septembre 2026