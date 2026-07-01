De la Place de la Bourse au quai de la Fosse, Place de la Bourse, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Bourse · Nantes
Informations pratiques
De la Place de la Bourse au quai de la Fosse Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 Place de la Bourse Loire-Atlantique
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
De la place de la Bourse jusqu’au pont transbordeur, découvrez les révolutions techniques, les métamorphoses urbaines et les vagues migratoires qui ont façonné la ville d’aujourd’hui.
Place de la Bourse Place de la Bourse, Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240482387 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@nantesrenaissance.fr »}]
De la place de la Bourse jusqu’au pont transbordeur, découvrez les révolutions techniques, les métamorphoses urbaines et les vagues migratoires qui ont façonné la ville d’aujourd’hui.
© Nantes Renaissance
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Festival théâtre 3 Petits Points !, Maison de quartier le Dix, Nantes 1 juillet 2026
- Labos de l’été Médiathèque Lisa Bresner Nantes 2 juillet 2026
- Spectacle : Le parapluie théâtre Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes 2 juillet 2026
- Atelier de création – comédiens CPES Conservatoire de Nantes Nantes 2 juillet 2026
- Anime ton quartier Ile de Nantes Prairie d’Amont Nantes 2 juillet 2026