De la Place de la Bourse au quai de la Fosse, Place de la Bourse, Nantes

Informations pratiques

De la Place de la Bourse au quai de la Fosse Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 Place de la Bourse Loire-Atlantique

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

De la place de la Bourse jusqu’au pont transbordeur, découvrez les révolutions techniques, les métamorphoses urbaines et les vagues migratoires qui ont façonné la ville d’aujourd’hui.

Place de la Bourse Place de la Bourse, Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240482387 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@nantesrenaissance.fr »}]

De la place de la Bourse jusqu’au pont transbordeur, découvrez les révolutions techniques, les métamorphoses urbaines et les vagues migratoires qui ont façonné la ville d’aujourd’hui.

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