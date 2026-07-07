De la Renaissance aux Trente Glorieuses : l’hôtel de Sens, un bâtiment à travers l’Histoire Bibliothèque Forney Paris

Informations pratiques

Les

restaurations en cours du pavage de la cour et d’une partie des vitraux de

l’hôtel de Sens sont l’occasion de se pencher sur l’histoire et l’architecture

de ce lieu singulier, très présent dans le paysage urbain parisien.

Bâti à la

fin du XVe siècle dans

le Marais, l’hôtel de Sens sert à l’origine de résidence aux archevêques de

cette ville lorsqu’ils se rendent à Paris. Aujourd’hui siège de la bibliothèque

Forney, il surprend par ses airs de petit château fort au sein de son

environnement urbain, très remanié aux XIXe

XXe siècles. L’hôtel

lui-même a subi de nombreuses transformations au cours de son histoire, ayant

servi tour à tour de service de diligence, d’immeuble de rapport et de fabrique

de confiture.

Or les

recherches récentes ont montré que Paris, autour des années 1500, a été le

théâtre d’une intense création architecturale, dans laquelle marchands,

financiers et officiers des institutions royales se livraient à une véritable

émulation. L’hôtel de Sens occupe une place particulière dans ce

contexte : ses partis pris stylistiques, très marqués, témoignent en effet

de la personnalité de son commanditaire, l’archevêque Tristan de Salazar, qui

entendait tenir son rang parmi les élites parisiennes.

–

Le conférencier

Thomas Morel

est conservateur des peintures et des collections d’arts graphiques au château

de Fontainebleau. Il a consacré sa thèse d’École des Chartes à l’étude

historique et archéologique de l’hôtel de Sens, qu’il poursuit aujourd’hui, et

a dédié le reste de ses recherches à la manière d’habiter les grandes demeures

à l’époque moderne.

À la découverte des secrets de l’hôtel de Sens, l’un des rares hôtels particuliers médiévaux conservés à Paris

Le mardi 22 septembre 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit

Réservation obligatoire

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-23T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T19:30:00+02:00_2026-09-22T21:30:00+02:00

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/



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