De la Renaissance aux Trente Glorieuses : l’hôtel de Sens, un bâtiment à travers l’Histoire Bibliothèque Forney Paris
mardi 22 septembre 2026 · Bibliothèque Forney · Paris
Informations pratiques
Les
restaurations en cours du pavage de la cour et d’une partie des vitraux de
l’hôtel de Sens sont l’occasion de se pencher sur l’histoire et l’architecture
de ce lieu singulier, très présent dans le paysage urbain parisien.
Bâti à la
fin du XVe siècle dans
le Marais, l’hôtel de Sens sert à l’origine de résidence aux archevêques de
cette ville lorsqu’ils se rendent à Paris. Aujourd’hui siège de la bibliothèque
Forney, il surprend par ses airs de petit château fort au sein de son
environnement urbain, très remanié aux XIXe
XXe siècles. L’hôtel
lui-même a subi de nombreuses transformations au cours de son histoire, ayant
servi tour à tour de service de diligence, d’immeuble de rapport et de fabrique
de confiture.
Or les
recherches récentes ont montré que Paris, autour des années 1500, a été le
théâtre d’une intense création architecturale, dans laquelle marchands,
financiers et officiers des institutions royales se livraient à une véritable
émulation. L’hôtel de Sens occupe une place particulière dans ce
contexte : ses partis pris stylistiques, très marqués, témoignent en effet
de la personnalité de son commanditaire, l’archevêque Tristan de Salazar, qui
entendait tenir son rang parmi les élites parisiennes.
–
Le conférencier
Thomas Morel
est conservateur des peintures et des collections d’arts graphiques au château
de Fontainebleau. Il a consacré sa thèse d’École des Chartes à l’étude
historique et archéologique de l’hôtel de Sens, qu’il poursuit aujourd’hui, et
a dédié le reste de ses recherches à la manière d’habiter les grandes demeures
à l’époque moderne.
À la découverte des secrets de l’hôtel de Sens, l’un des rares hôtels particuliers médiévaux conservés à Paris
Le mardi 22 septembre 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit
Réservation obligatoire
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-23T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-22T19:30:00+02:00_2026-09-22T21:30:00+02:00
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Forney et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Sortie en famille à La Mer de Sable Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 7 juillet 2026
- Soigneur d’un jour à la ferme pédagogique René Binet (18e) Jardin René Binet PARIS 7 juillet 2026
- Atelier : vivre avec ses émotions Feuille Blanche, Café Noir Paris 7 juillet 2026
- Quartier d’été : sortie en salle d’escalade + pique + jeux Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS 7 juillet 2026
- Gym douce en plein air pour les femmes – Paris 20ᵉ Jardin de la Gare de Charonne PARIS 7 juillet 2026