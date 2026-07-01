De la rue Victor Basch à la Maison du Peuple, Office de Tourisme, Saint-Quentin
dimanche 20 septembre 2026 · Office de Tourisme · Saint-Quentin
Informations pratiques
De la rue Victor Basch à la Maison du Peuple Dimanche 20 septembre, 10h00 Office de Tourisme Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
On le reconnaît à ses formes géométriques et épurées, ses motifs floraux et sa richesse des matériaux. L’Art déco s’épanouit à Saint-Quentin dans l’entre-deux-guerres ; on le retrouve dans l’architecture des édifices publics, des commerces mais aussi des immeubles et maisons. Découvrez le temps d’une promenade guidée en centre-ville, les plus beaux trésors de ce style si emblématique de la ville.
Office de Tourisme 3 Rue Émile Zola, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]
On le reconnaît à ses formes géométriques et épurées, ses motifs floraux et sa richesse des matériaux. L’Art déco s’épanouit à Saint-Quentin dans l’entre-deux-guerres ; on le retrouve dans des des et…
©Ville de Saint -Quentin
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