De la scène de Bayssan aux écluses de Fonseranes : rando culturelle à la découverte des paysages, Espace Di Rosa – Domaine de Bayssan, Béziers

Informations pratiques

De la scène de Bayssan aux écluses de Fonseranes : rando culturelle à la découverte des paysages Samedi 19 septembre, 09h30 Espace Di Rosa – Domaine de Bayssan Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Partez à la découverte des paysages du sud de Béziers, du Domaine départemental de Bayssan jusqu’aux célèbres écluses de Fonseranes. Cette randonnée culturelle et botanique vous invite à explorer les paysages du canal du Midi : parcelles de vignes bordées de haies champêtres, châteaux privés nichés dans leurs bosquets et points de vue remarquables sur la majestueuse cathédrale Saint-Nazaire.

Le parcours mène également à l’impressionnant escalier d’eau imaginé par Pierre-Paul Riquet, chef-d’œuvre du XVIIᵉ siècle et emblème du canal du Midi.

Cette balade est proposée par les architectes paysagistes du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Hérault (CAUE 34), qui partageront leur regard sur l’histoire, les paysages et les patrimoines qui façonnent ce territoire.

Préparer sa visite : https://www.canal-du-midi.com/actualites/prog-30ans-unesco/

Bonne condition physique recommandée. Prévoir des chaussures adaptées à la marche ainsi qu’une gourde. Balade d’environ 8 km. Nombre de participants limité à 20 personnes. À partir de 12 ans. Départ devant le parvis du théâtre.

Le samedi à 14h, présentation de la saison culturelle de la Scène de Bayssan, suivie de spectacles gratuits.

Espace Di Rosa – Domaine de Bayssan Route de Vendres, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie 0467289746 https://scene-de-bayssan.herault.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@caue34.fr »}] [{« link »: « https://www.canal-du-midi.com/actualites/prog-30ans-unesco/ »}] Parking gratuit Les Savonniers ou Les Ombrières.

A la découverte des paysages du sud de Béziers, depuis le Domaine départemental de Bayssan jusqu’aux célèbres écluses de Fonseranes. Une rando culturelle et botanique pour explorer les paysages du du…

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