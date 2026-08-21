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De la terre à l’usine : histoire du quartier de la Renaudié, Allée de la Viscose, Albi

samedi 19 septembre 2026 · Allée de la Viscose · Albi

De la terre à l’usine : histoire du quartier de la Renaudié, Allée de la Viscose, Albi

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Allée de la Viscose
Adresse
Allée de la Viscose, 81000 Albi
Ville
81000 Albi
Département
Tarn
Tarif
Gratuit.

De la terre à l’usine : histoire du quartier de la Renaudié 19 et 20 septembre Allée de la Viscose Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez un nouveau parcours autonome consacré à l’histoire du quartier, au cœur du parc de la Renaudié.

Ce projet, lauréat du budget participatif 2024, vous invite à explorer le patrimoine et l’évolution du quartier à votre rythme.

Allée de la Viscose Allée de la Viscose, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie
Nouveau parcours autonome sur l’histoire du quartier au sein du parc de la Renaudié, projet lauréat du budget participatif édition 2024.

©Ville d’Albi

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