De la terre à l’usine : histoire du quartier de la Renaudié, Allée de la Viscose, Albi

Informations pratiques

De la terre à l’usine : histoire du quartier de la Renaudié 19 et 20 septembre Allée de la Viscose Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez un nouveau parcours autonome consacré à l’histoire du quartier, au cœur du parc de la Renaudié.

Ce projet, lauréat du budget participatif 2024, vous invite à explorer le patrimoine et l’évolution du quartier à votre rythme.

Allée de la Viscose Allée de la Viscose, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Nouveau parcours autonome sur l’histoire du quartier au sein du parc de la Renaudié, projet lauréat du budget participatif édition 2024.

©Ville d’Albi