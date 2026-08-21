De la terre à l’usine : histoire du quartier de la Renaudié, Allée de la Viscose, Albi
samedi 19 septembre 2026 · Allée de la Viscose · Albi
Informations pratiques
De la terre à l’usine : histoire du quartier de la Renaudié 19 et 20 septembre Allée de la Viscose Tarn
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez un nouveau parcours autonome consacré à l’histoire du quartier, au cœur du parc de la Renaudié.
Ce projet, lauréat du budget participatif 2024, vous invite à explorer le patrimoine et l’évolution du quartier à votre rythme.
Allée de la Viscose Allée de la Viscose, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie
Nouveau parcours autonome sur l’histoire du quartier au sein du parc de la Renaudié, projet lauréat du budget participatif édition 2024.
©Ville d’Albi
À voir aussi à Albi (Tarn)
- 3ème Salon des antiquités militaires, de la chasse et militaria d’Albi Salle Evènementielle de Pratgraussals Albi 13 septembre 2026
- Espace numérique dédié aux Journées européennes du patrimoine d’Albi, Hôtel de ville, Albi 18 septembre 2026
- VIOLONS DE PRAGUE CATHEDRALE STE CECILE Albi 18 septembre 2026
- Venez découvrir le patrimoine et les missions de la Banque de France à Albi, Banque de France – Albi, Albi 18 septembre 2026
- Exposition : promenades d’architecture dans le Tarn, Hôtel Reynès, Albi 18 septembre 2026