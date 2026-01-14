De la Tour de Bonvouloir à Sainte-Geneviève immersion guidée en forêt d’Andaine La Tour de Bonvouloir Juvigny Val d’Andaine

De la Tour de Bonvouloir à Sainte-Geneviève immersion guidée en forêt d’Andaine

La Tour de Bonvouloir Juvigny sous Andaine Juvigny Val d’Andaine Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:20:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Envie de vivre une randonnée ponctuée d’histoire et de nature ? Suivez notre guide pour une balade commentée au départ de la majestueuse Tour de Bonvouloir, à Juvigny-sous-Andaine, et rejoignez à pied la paisible Chapelle Sainte-Geneviève, nichée en lisière de forêt.

Entre chemins forestiers, clairières et patrimoine ancien, laissez-vous porter par les anecdotes et récits qui jalonnent ce parcours.

De la silhouette élancée de la Tour de Bonvouloir aux légendes associées à Sainte-Geneviève, cette randonnée offre un moment privilégié pour se ressourcer et découvrir la forêt d’Andaine autrement, à un rythme accessible à tous. .

La Tour de Bonvouloir Juvigny sous Andaine Juvigny Val d’Andaine 61140 Orne Normandie +33 2 33 38 53 97 tourisme@ot-domfront.com

