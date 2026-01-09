Fête de la randonnée De la Tour de Bonvouloir à Sainte-Geneviève immersion guidée en forêt d’Andaine Tour de Bonvouloir Juvigny Val d’Andaine

Fête de la randonnée De la Tour de Bonvouloir à Sainte-Geneviève immersion guidée en forêt d’Andaine

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Dans le cadre de la fête de la rando dans l’Orne, Ça marche, ça raconte !

Envie de vivre une randonnée ponctuée d’histoire et de nature ? Suivez notre guide pour une balade commentée au départ de la majestueuse Tour de Bonvouloir, à Juvigny-sous-Andaine, et rejoignez à pied la paisible Chapelle Sainte-Geneviève, nichée en lisière de forêt.

Entre chemins forestiers, clairières et patrimoine ancien, laissez-vous porter par les anecdotes et récits qui jalonnent ce parcours.

De la silhouette élancée de la Tour de Bonvouloir aux légendes associées à Sainte-Geneviève, cette randonnée offre un moment privilégié pour se ressourcer et découvrir la forêt d’Andaine autrement, à un rythme accessible à tous.

Où ? Départ et arrivée Tour de Bonvouloir, Juvigny-sous-Andaine (en forêt d’Andaine)

Quand ? À l’occasion des la Fête de la Rando61

Pour qui ? Tous publics (adultes, familles)

À prévoir Chaussures de marche, tenue confortable et imperméable en cas de pluie, eau et collation

Durée et distance boucle de 5.1km durée estimée 2h

Inscription obligatoire jusqu’à la veille de la sortie. .

Tour de Bonvouloir Juvigny sous Andaine Juvigny Val d’Andaine 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

