Mini marché de Printemps à la Baroche sous Lucé Sur le parking du bar restaurant la bar’oche Juvigny Val d’Andaine

Juvigny Val d’Andaine

Mini marché de Printemps à la Baroche sous Lucé

Sur le parking du bar restaurant la bar’oche La baroche sous lucé Juvigny Val d’Andaine Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17 13:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Mini Marché de Printemps à La Baroche sous Lucé

De 9h30 à 13h30, sur le parking du Bar-Restaurant à la Baroche sous Lucé, 61140 Juvigny Val d’Andaine

Vous pourrez aussi découvrir des artisans et producteurs de la région.

La Pépinière Olivier Guiard sera présent au marché avec un grand choix de plantes et fleurs de saison

Restauration sur place ou à emporter de BURGER DELICE

Hamburger et Frites Tout fait Maison .

Sur le parking du bar restaurant la bar’oche La baroche sous lucé Juvigny Val d’Andaine 61330 Orne Normandie +33 6 30 82 72 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mini marché de Printemps à la Baroche sous Lucé

L’événement Mini marché de Printemps à la Baroche sous Lucé Juvigny Val d’Andaine a été mis à jour le 2026-04-11 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne