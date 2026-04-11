Mini marché de Printemps à la Baroche sous Lucé Sur le parking du bar restaurant la bar’oche Juvigny Val d’Andaine
Mini marché de Printemps à la Baroche sous Lucé Sur le parking du bar restaurant la bar’oche Juvigny Val d’Andaine dimanche 17 mai 2026.
Juvigny Val d’Andaine
Mini marché de Printemps à la Baroche sous Lucé
Sur le parking du bar restaurant la bar’oche La baroche sous lucé Juvigny Val d’Andaine Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17 13:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Mini Marché de Printemps à La Baroche sous Lucé
De 9h30 à 13h30, sur le parking du Bar-Restaurant à la Baroche sous Lucé, 61140 Juvigny Val d’Andaine
Vous pourrez aussi découvrir des artisans et producteurs de la région.
La Pépinière Olivier Guiard sera présent au marché avec un grand choix de plantes et fleurs de saison
Restauration sur place ou à emporter de BURGER DELICE
Hamburger et Frites Tout fait Maison .
Sur le parking du bar restaurant la bar’oche La baroche sous lucé Juvigny Val d’Andaine 61330 Orne Normandie +33 6 30 82 72 18
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English : Mini marché de Printemps à la Baroche sous Lucé
L’événement Mini marché de Printemps à la Baroche sous Lucé Juvigny Val d’Andaine a été mis à jour le 2026-04-11 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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