DE LA WESTROVE À LA MEULLEMOTTE, Parking des cerisiers, Éperlecques

Informations pratiques

DE LA WESTROVE À LA MEULLEMOTTE Samedi 19 septembre, 14h30 Parking des cerisiers Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Explorez les emplacements des châteaux de la Meullemotte et de la Viergette. Un crochet sur le parcours permettra de découvrir le château Holz. La visite se terminera à l’église Saint Léger où une exposition retraçant l’historique de l’église sera

mise en place.

Parking des cerisiers Eperlecques Éperlecques 62910 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Explorez les emplacements des châteaux de la Meullemotte et de la Viergette. Un crochet sur le parcours permettra de découvrir le château Holz. La visite se terminera à l’église Saint Léger où une de…

©Association Histoire et Patrimoine d’Eperlecques