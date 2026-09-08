VISITE LIBRE : MOULIN DE QUILLEWAL, Rue du Ranch, Eperlecques, Éperlecques

Informations pratiques

VISITE LIBRE : MOULIN DE QUILLEWAL Dimanche 20 septembre, 15h00 Rue du Ranch, Eperlecques Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Histoire et Patrimoine d’Eperlecques vous accueille au moulin de Quillewal (Ranch Kart). Une exposition relatant l’histoire de ce moulin d’asséchement et les travaux de débroussaillage qui ont permis de le redécouvrir sera mise en place pour l’occasion.

Rue du Ranch, Eperlecques Eperlecques Éperlecques 62910 Pas-de-Calais Hauts-de-France

L’association Histoire et Patrimoine d’Eperlecques vous accueille au moulin de Quillewal (Ranch Kart). Une exposition relatant l’histoire de ce moulin d’asséchement et les travaux de débroussaillage…