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AGENDA · Hérépian

DE L’ÉCOLE D’HIER À L’ÉCOLE D’AUJOURD’HUI Hérépian

samedi 19 septembre 2026 · Hérépian

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Avenue de la gare
Ville
34600 Hérépian
Département
Hérault
Tarif

Hérépian

DE L’ÉCOLE D’HIER À L’ÉCOLE D’AUJOURD’HUI

Avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-19

1906 2026.
120 ans du groupe scolaire et de la mairie.
De l’école et hier à l’école d’aujourd’hui
L’évolution des écoles et des classes à Hérépian de 1800 à nos jours
Ouvert du mardi au dimanche. Entrée libre

Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h
1906 2026.
120 ans du groupe scolaire et de la mairie.
De l’école et hier à l’école d’aujourd’hui
L’évolution des écoles et des classes à Hérépian de 1800 à nos jours
Ouvert du mardi au dimanche. Entrée libre

Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h   .

Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 73 47 42 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1906–2026.
120 years of the school district and city hall.
From the schools of yesterday to the schools of today
The Evolution of Schools and Classrooms in Hérépian from 1800 to the Present
Open Tuesday through Sunday. Free admission

Opening reception on Friday, September 18, at 6 p.m.

L’événement DE L’ÉCOLE D’HIER À L’ÉCOLE D’AUJOURD’HUI Hérépian a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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