Informations pratiques

Hérépian

DE L’ÉCOLE D’HIER À L’ÉCOLE D’AUJOURD’HUI

Avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-19

1906 2026.

120 ans du groupe scolaire et de la mairie.

De l’école et hier à l’école d’aujourd’hui

L’évolution des écoles et des classes à Hérépian de 1800 à nos jours

Ouvert du mardi au dimanche. Entrée libre

Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h

1906 2026.

120 ans du groupe scolaire et de la mairie.

De l’école et hier à l’école d’aujourd’hui

L’évolution des écoles et des classes à Hérépian de 1800 à nos jours

Ouvert du mardi au dimanche. Entrée libre

Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h .

Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 73 47 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1906–2026.

120 years of the school district and city hall.

From the schools of yesterday to the schools of today

The Evolution of Schools and Classrooms in Hérépian from 1800 to the Present

Open Tuesday through Sunday. Free admission

Opening reception on Friday, September 18, at 6 p.m.

L’événement DE L’ÉCOLE D’HIER À L’ÉCOLE D’AUJOURD’HUI Hérépian a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB