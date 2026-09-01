DE L’ÉCOLE D’HIER À L’ÉCOLE D’AUJOURD’HUI Hérépian
samedi 19 septembre 2026 · Hérépian
Informations pratiques
Hérépian
DE L’ÉCOLE D’HIER À L’ÉCOLE D’AUJOURD’HUI
Avenue de la gare Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-19
1906 2026.
120 ans du groupe scolaire et de la mairie.
De l’école et hier à l’école d’aujourd’hui
L’évolution des écoles et des classes à Hérépian de 1800 à nos jours
Ouvert du mardi au dimanche. Entrée libre
Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h
1906 2026.
120 ans du groupe scolaire et de la mairie.
De l’école et hier à l’école d’aujourd’hui
L’évolution des écoles et des classes à Hérépian de 1800 à nos jours
Ouvert du mardi au dimanche. Entrée libre
Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h .
Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 73 47 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
1906–2026.
120 years of the school district and city hall.
From the schools of yesterday to the schools of today
The Evolution of Schools and Classrooms in Hérépian from 1800 to the Present
Open Tuesday through Sunday. Free admission
Opening reception on Friday, September 18, at 6 p.m.
L’événement DE L’ÉCOLE D’HIER À L’ÉCOLE D’AUJOURD’HUI Hérépian a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Hérépian (Hérault)
- LES ENFANTS DU PATRIMOINE AU MUSÉE Hérépian 18 septembre 2026
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 120 ANS DU GROUPE SCOLAIRE Hérépian 18 septembre 2026
- JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE Hérépian 19 septembre 2026
- OCTOBRE ROSE ANIMATIONS Hérépian 10 octobre 2026
- OCTOBRE ROSE MARCHE SOLIDAIRE Hérépian 11 octobre 2026