Informations pratiques

Hérépian

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 120 ANS DU GROUPE SCOLAIRE

Avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

De l’école et hier à l’école d’aujourd’hui

L’évolution des écoles et des classes à Hérépian de 1800 à nos jours

Ouvert du mardi au dimanche. Entrée libre

Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h

De l’école et hier à l’école d’aujourd’hui

L’évolution des écoles et des classes à Hérépian de 1800 à nos jours

Ouvert du mardi au dimanche. Entrée libre

Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h .

Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 73 47 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the School of Yesterday to the School of Today

The Evolution of Schools and Classrooms in Hérpian from 1800 to the Present

Open Tuesday through Sunday. Free admission

Opening reception on Friday, September 18, at 6 p.m.

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 120 ANS DU GROUPE SCOLAIRE Hérépian a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB