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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 120 ANS DU GROUPE SCOLAIRE Hérépian

vendredi 18 septembre 2026 · Hérépian

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Adresse
Avenue de la gare
Ville
34600 Hérépian
Département
Hérault
Tarif

Hérépian

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 120 ANS DU GROUPE SCOLAIRE

Avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

De l’école et hier à l’école d’aujourd’hui
L’évolution des écoles et des classes à Hérépian de 1800 à nos jours
Ouvert du mardi au dimanche. Entrée libre

Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h
De l’école et hier à l’école d’aujourd’hui
L’évolution des écoles et des classes à Hérépian de 1800 à nos jours
Ouvert du mardi au dimanche. Entrée libre

Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h   .

Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 73 47 42 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the School of Yesterday to the School of Today
The Evolution of Schools and Classrooms in Hérpian from 1800 to the Present
Open Tuesday through Sunday. Free admission

Opening reception on Friday, September 18, at 6 p.m.

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 120 ANS DU GROUPE SCOLAIRE Hérépian a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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