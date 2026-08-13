OCTOBRE ROSE ANIMATIONS Hérépian
samedi 10 octobre 2026 · Hérépian
Informations pratiques
Hérépian
OCTOBRE ROSE ANIMATIONS
Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Samedi 10 octobre de 9h à 12h
– animations avec les pompiers de Lamalou les Bains
– gestes 1er secours par la Croix Rouge
– vente de roses rose
– maquillage et vernis rose pour les enfants
– vente de crêpes et buvette
Samedi 10 et dimanche 11 octobre, l’association EVASIONS organise une manifestation dans le cadre d’Octobre Rose, place Etienne Pascal à Hérépian
Les fonds récoltés seront reversés à la Ligue 34 contre le cancer section Bédarieux.
Renseignements 06 77 40 43 74
Tenue rose souhaitée
Animaux interdits
Samedi 10 octobre de 9h à 12h
– animations avec les pompiers de Lamalou les Bains
– gestes 1er secours par la Croix Rouge
– vente de roses rose
– maquillage et vernis rose pour les enfants
– vente de crêpes et buvette
Dimanche 11 octobre de 7h30 à 18h
Marchons pour le dépistage du cancer du sein .
7h30 accueil de la marche solidaire
8h30 départ parcours 13km
9h30 départ parcours 8km
10h30 visite Hérépian Patrimoine
12h30 apéritif randonneurs offert par la municipalité
13h30 repas 18€ inscription obligatoire 06 77 40 43 74 ou 06 31 07 25 46 .
Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 77 40 43 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : OCTOBRE ROSE ANIMATIONS
Saturday, October 10, from 9 a.m. to 12 p.m.
– Activities with the Lamalou-les-Bains Fire Department
– First aid demonstration by the Red Cross
– Sale of pink roses
– Face painting and pink nail polish for children
– Crêpes and refreshments
L’événement OCTOBRE ROSE ANIMATIONS Hérépian a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Hérépian (Hérault)
- LES ENFANTS DU PATRIMOINE AU MUSÉE Hérépian 18 septembre 2026
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 120 ANS DU GROUPE SCOLAIRE Hérépian 18 septembre 2026
- JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE Hérépian 19 septembre 2026
- DE L’ÉCOLE D’HIER À L’ÉCOLE D’AUJOURD’HUI Hérépian 19 septembre 2026
- OCTOBRE ROSE MARCHE SOLIDAIRE Hérépian 11 octobre 2026