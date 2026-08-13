Informations pratiques

Hérépian

OCTOBRE ROSE ANIMATIONS

Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Samedi 10 octobre de 9h à 12h

– animations avec les pompiers de Lamalou les Bains

– gestes 1er secours par la Croix Rouge

– vente de roses rose

– maquillage et vernis rose pour les enfants

– vente de crêpes et buvette

Samedi 10 et dimanche 11 octobre, l’association EVASIONS organise une manifestation dans le cadre d’Octobre Rose, place Etienne Pascal à Hérépian

Les fonds récoltés seront reversés à la Ligue 34 contre le cancer section Bédarieux.

Renseignements 06 77 40 43 74

Tenue rose souhaitée

Animaux interdits

Samedi 10 octobre de 9h à 12h

– animations avec les pompiers de Lamalou les Bains

– gestes 1er secours par la Croix Rouge

– vente de roses rose

– maquillage et vernis rose pour les enfants

– vente de crêpes et buvette

Dimanche 11 octobre de 7h30 à 18h

Marchons pour le dépistage du cancer du sein .

7h30 accueil de la marche solidaire

8h30 départ parcours 13km

9h30 départ parcours 8km

10h30 visite Hérépian Patrimoine

12h30 apéritif randonneurs offert par la municipalité

13h30 repas 18€ inscription obligatoire 06 77 40 43 74 ou 06 31 07 25 46 .

Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 77 40 43 74

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English : OCTOBRE ROSE ANIMATIONS

Saturday, October 10, from 9 a.m. to 12 p.m.

– Activities with the Lamalou-les-Bains Fire Department

– First aid demonstration by the Red Cross

– Sale of pink roses

– Face painting and pink nail polish for children

– Crêpes and refreshments

L’événement OCTOBRE ROSE ANIMATIONS Hérépian a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB