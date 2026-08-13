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AGENDA · Hérépian

OCTOBRE ROSE ANIMATIONS Hérépian

samedi 10 octobre 2026 · Hérépian

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Ville
34600 Hérépian
Département
Hérault
Tarif

Hérépian

OCTOBRE ROSE ANIMATIONS

Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Samedi 10 octobre de 9h à 12h
– animations avec les pompiers de Lamalou les Bains
– gestes 1er secours par la Croix Rouge
– vente de roses rose
– maquillage et vernis rose pour les enfants
– vente de crêpes et buvette
Samedi 10 et dimanche 11 octobre, l’association EVASIONS organise une manifestation dans le cadre d’Octobre Rose, place Etienne Pascal à Hérépian

Les fonds récoltés seront reversés à la Ligue 34 contre le cancer section Bédarieux.
Renseignements 06 77 40 43 74
Tenue rose souhaitée
Animaux interdits

Samedi 10 octobre de 9h à 12h
– animations avec les pompiers de Lamalou les Bains
– gestes 1er secours par la Croix Rouge
– vente de roses rose
– maquillage et vernis rose pour les enfants
– vente de crêpes et buvette

Dimanche 11 octobre de 7h30 à 18h
Marchons pour le dépistage du cancer du sein .
7h30 accueil de la marche solidaire
8h30 départ parcours 13km
9h30 départ parcours 8km
10h30 visite Hérépian Patrimoine
12h30 apéritif randonneurs offert par la municipalité
13h30 repas 18€ inscription obligatoire 06 77 40 43 74 ou 06 31 07 25 46   .

Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 77 40 43 74 

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English : OCTOBRE ROSE ANIMATIONS

Saturday, October 10, from 9 a.m. to 12 p.m.
– Activities with the Lamalou-les-Bains Fire Department
– First aid demonstration by the Red Cross
– Sale of pink roses
– Face painting and pink nail polish for children
– Crêpes and refreshments

L’événement OCTOBRE ROSE ANIMATIONS Hérépian a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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