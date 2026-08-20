De l’histoire à l’image, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes

Informations pratiques

De l’histoire à l’image Mercredi 18 novembre, 18h30 Bibliothèque de la Manufacture Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T18:30:00+01:00 – 2026-11-18T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-18T18:30:00+01:00 – 2026-11-18T19:30:00+01:00

Comment adapter une fiction, un essai vers la bande dessinée ?

Rencontre avec l’auteur Glen Chapron et le dessinateur Benjamin Adam

L’auteur de La Veuve, bande dessinée adaptée du roman éponyme de Gil Adamson et le dessinateur de la bande dessinée Capital et Idéologie, d’après l’essai de Thomas Piketty, évoqueront ce qui participe au processus de création dans l’adaptation d’un roman ou d’un essai vers la bande dessinée.

Bibliothèque de la Manufacture 6 Cour Jules Durand 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Comment adapter une fiction, un essai vers la bande dessinée ? Rencontre avec l’auteur Glen Chapron et le dessinateur Benjamin Adam

Francesca Mantovani