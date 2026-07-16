De l’histoire collective à l’histoire personnelle, Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

De l’histoire collective à l’histoire personnelle Samedi 12 décembre, 09h00 Muséum d’histoire naturelle de Toulouse Haute-Garonne

Limité à 8 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T09:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T09:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

A partir d’un corpus d’archives patrimoniales, les participants écriront une histoire personnelle. Le récit prendra la forme d’un petit objet photographique collectif.

Durée : 8h

Muséum d’histoire naturelle de Toulouse 35 allées Jules Guesde, Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0562274511 https://museum.toulouse-metropole.fr/ https://www.instagram.com/museumtoulouse/;https://www.facebook.com/museumdetoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.toulouse.fr/demarches/sinscrire-un-stage-un-atelier-ou-une-excursion-des-centres-culturels »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 27 77 »}] Deuxième Muséum d’histoire naturelle du pays en fréquentation, le Muséum de Toulouse conserve plus de 2,5 millions de spécimens, témoins précieux de la biodiversité passée et présente, et développe une médiation innovante qui fait dialoguer sciences, société et environnement. Sa photothèque exceptionnelle, forte de milliers d’images naturalistes, patrimoniales et scientifiques, en fait un acteur majeur de la valorisation visuelle du vivant. Véritable mémoire iconographique, elle nourrit la recherche, l’édition, l’exposition et inspire artistes, chercheurs et curieux.

Le Muséum s’impose ainsi comme un pôle culturel et scientifique incontournable, où l’image devient un outil puissant de compréhension du monde. métro B arrêt Carmes, Bus 66 arrêt Jardin Royal, Bus 44 arrêt Jardin Royal, plusieurs parkings payants à proximité du Muséum.

A partir d’un corpus d’archives patrimoniales, les participants écriront une histoire personnelle. Le récit prendra la forme d’un petit objet photographique collectif.

©Fonds Eugène Trutat, Muséum de Toulouse