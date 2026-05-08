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De l’intime au collectif : conversation avec M’barka Amor & Louisa Yousfi Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

De l’intime au collectif : conversation avec M’barka Amor & Louisa Yousfi Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

De l’intime au collectif : conversation avec M’barka Amor & Louisa Yousfi Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Institut des Cultures d'Islam (ICI)

Adresse : 19 rue Léon

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif : <p><strong>Entrée libre, dans la limite des places disponibles</strong></p>

À partir des rêves de la jeunesse et de leur confrontation à une réalité sociale, économique et raciale, elles mettront en lumière les stratégies de résistance et la manière dont l’écriture et l’art peuvent porter ces récits en permettant une réinvention du réel.

Dans le cadre de l’exposition Prolongations, l’artiste M’barka Amor accueille l’autrice Louisa Yousfi pour participer à une conversation ouverte et collective autour des thématiques du corps, de la transmission et des héritages culturels.
Le mercredi 27 mai 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon  75018 Paris


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