De l’intime au collectif : conversation avec M’barka Amor & Louisa Yousfi Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

À partir des rêves de la jeunesse et de leur confrontation à une réalité sociale, économique et raciale, elles mettront en lumière les stratégies de résistance et la manière dont l’écriture et l’art peuvent porter ces récits en permettant une réinvention du réel.

Dans le cadre de l’exposition Prolongations, l’artiste M’barka Amor accueille l’autrice Louisa Yousfi pour participer à une conversation ouverte et collective autour des thématiques du corps, de la transmission et des héritages culturels.

Le mercredi 27 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



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