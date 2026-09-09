De l’objet au monument : dans les coulisses de la restauration du patrimoine, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

De l’objet au monument : dans les coulisses de la restauration du patrimoine Vendredi 2 octobre, 12h15 Musée d’Aquitaine Gironde

5€, gratuit Carte Jeune Sans réservation, dans la limite des places disponibles (sauf mention contraire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T12:15:00+02:00 – 2026-10-02T13:45:00+02:00

Fin : 2026-10-02T12:15:00+02:00 – 2026-10-02T13:45:00+02:00

De l’objet au monument : dans les coulisses de la restauration du patrimoine

L’exposition raconte le patrimoine historique, à travers des objets, des savoir-faire, ou en faisant écho à des chantiers de restauration ou réhabilitation. Cette visite propose un focus au sein du parcours de visite : comment restaure-t-on le patrimoine aujourd’hui ? Métiers, approches, déontologie… Entre les pratiques traditionnelles et les méthodes actuelles, venez découvrir des exemples racontant notre façon de traiter aujourd’hui l’héritage d’hier.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/414

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/414 »}]

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© Marion Belleville – mairie de Bordeaux