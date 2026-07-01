DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE : Dialogue artistique entre l’Orient et l’Occident, Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Saint-Quentin

Informations pratiques

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE : Dialogue artistique entre l’Orient et l’Occident 19 et 20 septembre Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer expose temporairement, jusqu’à mi-novembre, une sélection de céramiques tirées de ses réserves. Ces pièces — faïences et porcelaines des XVIIe-XIXe siècles, dont certaines issues de la donation d’Eugénie Trocmé — s’intègrent au parcours permanent du musée.

Une occasion privilégiée de montrer la richesse et la diversité du fonds céramique et de découvrir un « trésor caché ».

Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer 28 Rue Antoine Lécuyer, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France

Le Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer expose temporairement, jusqu’à mi-novembre, une sélection de céramiques tirées de ses réserves. Ces pièces — faïences et porcelaines des XVIIe-XIXe siècles, de…

©Ville de Saint-Quentin