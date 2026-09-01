De l’usine à la requalification urbaine Journées Européennes du patrimoine Site GéGé Montbrison

Informations pratiques

Montbrison

De l’usine à la requalification urbaine Journées Européennes du patrimoine

Site GéGé Rdv devant le fresque Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez, en intérieur et en extérieur, le site de l’ancienne usine Gégé, emblème de l’industrie du jouet.

Cette visite retrace l’épopée de ce qui a été un fleuron local, son développement, son architecture et son rôle dans la vie du quartier.

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Site GéGé Rdv devant le fresque Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com

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English : De l’usine à la requalification urbaine Journées Européennes du patrimoine

Explore, both inside and out, the site of the former Gégué factory, an icon of the toy industry.

This tour traces the history of what was once a local flagship business, its development, its architecture, and its role in the life of the neighborhood.

L’événement De l’usine à la requalification urbaine Journées Européennes du patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Loire Forez