De l’usine à la requalification urbaine, Site GéGé, Montbrison

Informations pratiques

De l’usine à la requalification urbaine Samedi 19 septembre, 10h00 Site GéGé Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Cette visite retrace l’épopée de

ce qui a été un fleuron local, son

développement, son architecture et

son rôle dans la vie du quartier.

Elle présente également la récente

requalification de ce patrimoine

industriel, aujourd’hui tourné vers de

nouveaux usages.

Cet espace de vie intergénérationnel

mêle désormais services, logements,

jardin, espaces verts et marché

couvert. Il a été inauguré il y a un an.

Site GéGé Avenue thermale 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Cette visite retrace l’épopée de

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