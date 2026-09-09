De l’usine à la requalification urbaine, Site GéGé, Montbrison
samedi 19 septembre 2026 · Site GéGé · Montbrison
Informations pratiques
De l’usine à la requalification urbaine Samedi 19 septembre, 10h00 Site GéGé Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Cette visite retrace l’épopée de
ce qui a été un fleuron local, son
développement, son architecture et
son rôle dans la vie du quartier.
Elle présente également la récente
requalification de ce patrimoine
industriel, aujourd’hui tourné vers de
nouveaux usages.
Cet espace de vie intergénérationnel
mêle désormais services, logements,
jardin, espaces verts et marché
couvert. Il a été inauguré il y a un an.
Site GéGé Avenue thermale 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Cette visite retrace l’épopée de
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