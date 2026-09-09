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De l’usine à la requalification urbaine, Site GéGé, Montbrison

samedi 19 septembre 2026 · Site GéGé · Montbrison

De l’usine à la requalification urbaine, Site GéGé, Montbrison

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Site GéGé
Adresse
Avenue thermale 42600 Montbrison
Ville
42600 Montbrison
Département
Loire

De l’usine à la requalification urbaine Samedi 19 septembre, 10h00 Site GéGé Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Cette visite retrace l’épopée de
ce qui a été un fleuron local, son
développement, son architecture et
son rôle dans la vie du quartier.
Elle présente également la récente
requalification de ce patrimoine
industriel, aujourd’hui tourné vers de
nouveaux usages.
Cet espace de vie intergénérationnel
mêle désormais services, logements,
jardin, espaces verts et marché
couvert. Il a été inauguré il y a un an.

Site GéGé Avenue thermale 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Cette visite retrace l’épopée de

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