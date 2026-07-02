De Mario Giacomelli à Antoine Schneck – 20 photographes fêtent les 40 ans de la Galerie, Galerie Berthet Aittouares, Paris

Informations pratiques

De Mario Giacomelli à Antoine Schneck – 20 photographes fêtent les 40 ans de la Galerie 5 – 29 novembre Galerie Berthet Aittouares Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T10:00:00+01:00 – 2026-11-05T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T10:00:00+01:00 – 2026-11-29T19:00:00+01:00

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Berthet Aittouares 14-29 Rue de Seine, 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 01 43 26 53 09 [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}]

Cette exposition s’inscrit au sein du parcours Photographie dans les galeries d’art, organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art.

Jean Dieuzaide – La Gitane du Sacro Monte, Grenade, 1951 – tirage argentique – 40 x 30 cm. Courtesy Galerie Berthet-Aittouarès