De pierre et de lumière : exposition photographique sur le Château du Marché et le réseau électrique marnais., Château du Marché (Ancienne Caisse d’Epargne), Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

De pierre et de lumière : exposition photographique sur le Château du Marché et le réseau électrique marnais. 19 et 20 septembre Château du Marché (Ancienne Caisse d’Epargne) Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette année, le syndicat d’énergie invite les visiteurs à un voyage dans le temps grâce à une exposition réunissant photographies, cartes postales et dessins du Château du Marché. En lien avec son domaine de compétence, les visiteurs pourront découvrir l’évolution du réseau électrique à travers une sélection de visuels offrant un regard inédit sur le patrimoine local.

Château du Marché (Ancienne Caisse d’Epargne) 2 place de la Libération, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Ancien rempart de la ville, ce pont fortifié édifié vers 1602 servait à la Maréchaussée pour y loger ses chevaux. La Caisse d’Épargne s’y installe en 1869 après avoir rénové le bâtiment donné par la ville de Châlons. En 1897, elle agrandie le Château avec 2 pavillons identiques de chaque côté du bâtiment. En 2011, le Territoire d’énergie Marne (anciennement SIEM) achète les locaux et les réhabilite. Depuis, il abrite les services du Syndicat d’énergie, propriétaire du réseau électrique marnais.

Cette année, le syndicat d’énergie invite les visiteurs à un voyage dans le temps grâce à une exposition réunissant photographies, cartes postales et dessins du Château du Marché. En lien avec son de…

© Teddy Picaude