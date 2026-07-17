De poussière et de glace, Jardin de l’Ouest, Roubaix

Informations pratiques

De poussière et de glace Dimanche 13 septembre, 16h30 Jardin de l’Ouest Nord

Compagnie CHAMPS OUVERTS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T16:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T16:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00

Avec l’association La Maison du jardin nous présentons « De poussière et de glace »

Spectacle de théâtre de 45 minutes.

Une personne dans une machine à laver.

Sa première interrogation : pourquoi lui a-t ’on dit de ne pas s’arrêter de tourner ?

C’est le point de départ d’une discussion où elle va se confier, vantant son quartier et commérant sur ses voisins. Car le quartier c’est sa vie, 29 ans qu’elle fait le tour du quartier.

Aujourd’hui c’est son anniversaire et c’est ce jour où elle décide enfin de quitter le quartier seule. Va-t-elle trouver la force de prendre son indépendance, voyager, et découvrir de nouveaux horizons ?

Ou pas.

Jardin de l’Ouest 1 bis Rue de l’Ouest, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « coordination@lamaisondujardin.org »}]

Théâtre

Image de Claire CATHERINE/ Compagnie CHAMPS OUVERTS