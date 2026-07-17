De poussière et de glace, Jardin de l’Ouest, Roubaix
dimanche 13 septembre 2026 · Jardin de l'Ouest · Roubaix
Informations pratiques
De poussière et de glace Dimanche 13 septembre, 16h30 Jardin de l’Ouest Nord
Compagnie CHAMPS OUVERTS
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T16:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T16:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00
Avec l’association La Maison du jardin nous présentons « De poussière et de glace »
Spectacle de théâtre de 45 minutes.
Une personne dans une machine à laver.
Sa première interrogation : pourquoi lui a-t ’on dit de ne pas s’arrêter de tourner ?
C’est le point de départ d’une discussion où elle va se confier, vantant son quartier et commérant sur ses voisins. Car le quartier c’est sa vie, 29 ans qu’elle fait le tour du quartier.
Aujourd’hui c’est son anniversaire et c’est ce jour où elle décide enfin de quitter le quartier seule. Va-t-elle trouver la force de prendre son indépendance, voyager, et découvrir de nouveaux horizons ?
Ou pas.
Jardin de l’Ouest 1 bis Rue de l’Ouest, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « coordination@lamaisondujardin.org »}]
Théâtre
Image de Claire CATHERINE/ Compagnie CHAMPS OUVERTS
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Vacances pour tous : Chasse au trésor Mahéddine Roobay, TISSEL, Roubaix 17 juillet 2026
- Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux Roubaix 18 juillet 2026
- Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux, Musée La Manufacture, Roubaix 18 juillet 2026
- Animation jeunes publics Nature morte Roubaix 19 juillet 2026
- Visite olfactive des collections Roubaix 19 juillet 2026