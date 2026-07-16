De poussière et de glace, Les Jardins du Hêtre, Roubaix

Informations pratiques

De poussière et de glace Dimanche 20 septembre, 15h30 Les Jardins du Hêtre Nord

Compagnie CHAMPS OUVERTS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Avec l’association ASTUCE aux Jardins du Hêtre nous présentons « De poussière et de glace »

Spectacle de théâtre de 45 minutes.

Une personne dans une machine à laver.

Sa première interrogation : pourquoi lui a-t ’on dit de ne pas s’arrêter de tourner ?

C’est le point de départ d’une discussion où elle va se confier, vantant son quartier et commérant sur ses voisins. Car le quartier c’est sa vie, 29 ans qu’elle fait le tour du quartier.

Aujourd’hui c’est son anniversaire et c’est ce jour où elle décide enfin de quitter le quartier seule. Va-t-elle trouver la force de prendre son indépendance, voyager, et découvrir de nouveaux horizons ?

Ou pas.

Les Jardins du Hêtre 42 AVENUE D’ALSACE, ROUBAIX Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 65 92 49 »}]

Théâtre

Image de Claire CATHERINE/ Compagnie CHAMPS OUVERTS