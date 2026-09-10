« De poussière et de glace », Médiathèque de Fives, Lille

Informations pratiques

« De poussière et de glace » Mercredi 16 septembre, 16h30 Médiathèque de Fives Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Une personne dans une machine à laver.

Sa première interrogation : pourquoi lui a-t-on dit de ne pas s’arrêter de tourner ?

C’est le point de départ d’une discussion où elle va se confier, vantant son quartier et commérant sur ses voisins.

Aujourd’hui c’est son anniversaire et c’est ce jour où elle décide enfin de quitter le quartier seule. Va-t-elle trouver la force de prendre son indépendance, voyager, et découvrir de nouveaux horizons ? Ou pas.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des « Vacances culturelles », manifestation à l’initiative du ministère de la culture et participe au programme « Plaines d’été » soutenu par la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France

Médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12896/de-poussiere-et-de-glace »}]

Spectacle de théâtre à la médiathèque