De poussière et de glace, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Informations pratiques

De poussière et de glace Samedi 12 septembre, 16h30 Médiathèque Jean Lévy Nord

Compagnie CHAMPS OUVERTS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T16:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T16:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00

Spectacle de théâtre de 45 minutes.

Une personne dans une machine à laver.

Sa première interrogation : pourquoi lui a-t ’on dit de ne pas s’arrêter de tourner ?

C’est le point de départ d’une discussion où elle va se confier, vantant son quartier et commérant sur ses voisins. Car le quartier c’est sa vie, 29 ans qu’elle fait le tour du quartier.

Aujourd’hui c’est son anniversaire et c’est ce jour où elle décide enfin de quitter le quartier seule. Va-t-elle trouver la force de prendre son indépendance, voyager, et découvrir de nouveaux horizons ?

Ou pas.

Médiathèque Jean Lévy 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 15 97 20 »}]

Théâtre

Compagnie CHAMPS OUVERTS/Claire CATHERINE