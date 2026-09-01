« De rêves et de parpaings », une séance originale du Gouinéma x La Taloche Cinéma Luminor Hôtel de Ville Paris

Informations pratiques

Construire nos mondes : se réapproprier mes techniques, transmettre les savoirs, bâtir des futurs. Comment le collectif permet de nourrir les révoltes et les rêves ? Comment passer de l’utopie à la réalité ?

Le Gouinéma et le collectif La Taloche vous invitent à une soirée dédiée aux expériences de transmission des savoir-faire techniques, avec la projection du documentaire De rêves et de parpaings d’Anne-Sophie Birot et Laetitia Douanne, le mercredi 16 septembre à 20h au cinéma Luminor Hôtel de Ville.

Ce documentaire nous fait découvrir le vécu des EnChantières, association féministe qui partage les savoirs du bâtiment. Elles se lancent dans la construction participative de leur propre local à Montreuil, entre échanges, partages et mise en pratique de rapports de travail solidaires.

La projection sera suivie d’une discussion avec Anne-Sophie Birot (co-réalisatrice) et des membres des EnChantières.

Séance en collaboration avec La Taloche, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, le Luminor Hôtel de Ville et les EnChantières.

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : mercredi 16 septembre 2026

Heure : 20h

Lieu : cinéma Luminor Hôtel de Ville – 20 rue du Temple, 75004 Paris

Tarifs : 12 € (plein tarif), 9.50 € (tarif réduit), 7.50 € (-26 ans), 5,50 € (-15 ans). Les cartes UGC, CCU, CIP et ciné-chèques sont acceptées.

Une soirée dédiée aux expériences de transmission des savoir-faire techniques, avec la projection du documentaire « De rêves et de parpaings » d’Anne-Sophie Birot et Laetitia Douanne.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 20h00 à 22h30

payant

De 5,50 € à 12 € (les cartes UGC, CCU, CIP et ciné-chèques sont acceptées)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T22:30:00+02:00

Cinéma Luminor Hôtel de Ville 20 rue du Temple 75004 Paris

https://www.instagram.com/p/DcaestPFqcR/?igsi=MXA4dWZ4ODIhazrsMQ== gouinemaclub@ikmail.com



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