De Sainte-Amaranthe, tout miser sur l’Amour, Château de Haute-Maison, Sucy-en-Brie

Informations pratiques

De Sainte-Amaranthe, tout miser sur l’Amour 19 et 20 septembre Château de Haute-Maison Val-de-Marne

Tarifs : de 12 à 15 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Les Baladins du Val-de-Marne proposent un grand spectacle son et lumière. Près de 40 artistes passionnés : comédiens, chanteuses, danseuses et figurants, montent sur scène à la nuit tombée pour offrir un moment grandiose !

Découvrez l’incroyable histoire vraie de Louise et Émilie de Sainte-Amaranthe qui, en pleine Révolution Française, furent les égéries d’une maison de jeux située sous les arcades du sulfureux Palais Royal. Après avoir séduit le Tout Paris, elles s’installèrent à Sucy pour fuir la répression des révolutionnaires et faire triompher l’Amour. Une aventure romanesque, un spectacle féérique, une expérience artistique hors du commun !

Château de Haute-Maison 7 Rue Ludovic Halévy, 94370 Sucy-en-Brie, France Sucy-en-Brie 94370 Le Centre Val-de-Marne Île-de-France 01 45 90 25 12 http://www.ville-sucy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.baladins94.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 66 00 49 22 »}] Située au point le plus élevé du village, la Haute-Maison a des origines fort anciennes. Dès le Moyen-Âge, « la ferme des stations » regroupait en ce lieu différents bâtiments, dont un grand corps d’hôtel. En 1600, le chapitre de Notre-Dame de Paris érige le domaine en fief de la Haute-Maison. L’édifice actuel fut construit au XVIIe siècle et remanié au XVIIIe.

En 1893, Ludovic Halévy, librettiste de Carmen et des opéras-bouffe d’Offenbach, achète le domaine. Sous son impulsion et celle de ses fils, Elie et Daniel, la Haute-Maison connut une vie intellectuelle et culturelle brillante.

Depuis 1976, la ville est propriétaire du château et y établit la mairie en 1982. Bus arrêt Hôtel de Ville

Spectacle

© Baladins du Val-de-Marne