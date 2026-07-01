Visite des vignes, Vignes de Sucy-en-Brie, Sucy-en-Brie

Informations pratiques

Visite des vignes Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Vignes de Sucy-en-Brie Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Promenez-vous dans les vignes de Sucy, replantées à partir de 1985 par la Confrérie des Coteaux de Sucy, sur le versant sud-ouest. Elles rappellent que tous les coteaux sucyciens étaient couverts de vignes du début du IXème siècle. Visite commentée par les membres de la Confrérie des Coteaux de Sucy.

Vignes de Sucy-en-Brie 12 rue des Remparts Sucy-en-Brie 94370 Sucy-en-Brie 94370 Le Petit Val Val-de-Marne Île-de-France 06.07.99.24.58 http://www.confrerie-sucy.asso.fr/pages/confrerie/presentation.php L’activité viticole était la première activité économique de Sucy-en-Brie aux XVIIème et XVIIIème siècles.

Trois vignes sur environ 18 ares (1250 pieds, et 3 principaux cépages) ont été replantées en 1985.

Au cours de cette visite, vous découvrirez à la fois l’histoire de la vigne à Sucy, ses différents cépages et ses travaux saisonniers, et notamment les techniques liées à la taille. RER A Sucy-Bonneuil – Bus Transdev n°5 arrêt « Médiathèque »

Visite commentée

Ville de Sucy