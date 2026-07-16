Visite des caves et chais de la Confrérie des Coteaux, Caves et chais de la confrérie des côteaux de Sucy – Galerie viticole, Sucy-en-Brie

samedi 19 septembre 2026 · Caves et chais de la confrérie des côteaux de Sucy - Galerie viticole · Sucy-en-Brie

Informations pratiques

Visite des caves et chais de la Confrérie des Coteaux Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Caves et chais de la confrérie des côteaux de Sucy – Galerie viticole Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Retrouvez les membres de la Confrérie au Fort de Sucy et venez découvrir les salles de vinification, le cellier qui retrace l’histoire des différents millésimes de notre vin, la salle du pressoir ainsi que la « Galerie de Bacchus » où sont exposés des objets et outils anciens liés au travail de la vigne et du vin.

Caves et chais de la confrérie des côteaux de Sucy – Galerie viticole Fort de Sucy – Allée Séré-de-Rivières 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 90 29 39 http://www.confrerie-sucy.asso.fr Dans le fort de Sucy (qui fait partie de la ceinture des forts de Paris), la Confrérie des Coteaux de Sucy a aménagé une cave avec pressoir, chais, cuves, outils anciens et modernes de viticulture et de vinification. RER A Sucy-Bonneuil / Bus Situs 5 « Le fort » / Bus RATP 308 « Hôtel de ville »

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