Remonte le temps à Sucy-en-Brie, Château de Sucy – Esplanade, Sucy-en-Brie

Informations pratiques

Remonte le temps à Sucy-en-Brie 19 et 20 septembre Château de Sucy – Esplanade Val-de-Marne

Application Baludik à télécharger gratuitement, cliquez sur le parcours ou scannez le QR Code à l’entrée du Château, téléchargez le parcours et partez à l’aventure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La Ville de Sucy vous propose de partir à la découverte du patrimoine historique et naturel de façon ludique via l’application gratuite Baludik (à télécharger sur toutes les plateformes de téléchargement). Des parcours pour les enfants en mode aventurier avec des jeux, ou en mode expert avec des QCM. Parcours en autonomie à faire seul ou en famille.

Suivez Madame de la Guette et faites un voyage dans le temps à la découverte des grands monuments de la Ville de Sucy. Elle vous propose de la suivre dans une incroyable aventure à travers le passé de la Ville. Mais attention, si vous acceptez, de nombreux défis vous attendent en chemin. Parviendrez-vous à percer les mystères de notre Patrimoine ?

Durée estimée : 1h30

Château de Sucy – Esplanade Avenue Georges-Pompidou 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Le Centre Val-de-Marne Île-de-France 01 45 90 29 39 http://www.ville-sucy.fr Construit au XVIIe siècle par les artistes qui ont façonné Vaux-le-Vicomte et Versailles, le château de Sucy offre des merveilles de peintures et de sculptures dans un écrin de pierre. Aujourd’hui Monument historique dont la restauration a permis de retrouver l’architecture d’origine, ce fleuron de l’architecture du XVIIe siècle construit par François Le Vau et décoré par l’école de Le Brun, vous accueille pour découvrir sa riche histoire. RER A Sucy Bonneuil

Circuit ludique « Remonte le temps »

Baludik