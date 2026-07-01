Visite de l’Église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Sucy-en-Brie
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Sucy-en-Brie
Informations pratiques
Visite de l’Église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Val-de-Marne
Visites libres en dehors des offices
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’église Saint-Martin, l’un des édifices les plus anciens de la commune. Son architecture, caractérisée par différents styles (roman et début du gothique, style briard) lui a valu d’être en partie inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques.
Église Saint-Martin Place de l’Eglise, 94370 Sucy-en-Brie, France Sucy-en-Brie 94370 Le Centre Val-de-Marne Île-de-France 33145902512 http://www.ville-sucy.fr Construite au Moyen Âge à partir de 1180, entre le XIIe et XIIIe siècle, l’Église Saint-Martin de Sucy est le plus vieux bâtiment de la Ville. Son clocher de 28 mètres de haut, est la partie la plus ancienne de l’édifice et de style briard avec son toit en bâtière. À l’intérieur, sa nef romane contraste avec la légèreté de son chœur gothique et décors sculptés. RER A Sucy Bonneuil, Bus arrêt Médiathèque
Visite libre
Ville de Sucy
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