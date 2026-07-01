Visite commentée du Fort, Fort de Sucy, Sucy-en-Brie

Informations pratiques

Visite commentée du Fort 19 et 20 septembre Fort de Sucy Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association À la Découverte du Fort de Sucy vous propose des visites commentées en costume d’époque, tout le week-end, pour comprendre l’histoire, l’architecture et les fonctions de cet édifice militaire. Vous pourrez également découvrir la galerie d’exposition où ont été recréées une infirmerie, une chambrée mais aussi le bureau du commandant du Fort.

Fort de Sucy Allée Séré-de-Rivières – Allée des Douves 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 90 29 39 http://www.defenseparis.fr Le Fort du Sucy est l’un des rares ouvrages ouverts au public de la seconde ceinture fortifiée de Paris. Architecture militaire caractéristique de la fin du XIXe siècle. Ce bâtiment fut construit par Séré de Rivières entre 1874 et 1885 sur le rebord du plateau de Brie à l’emplacement des canons prussiens du siège de 1870. Les forts de la seconde ceinture devaient tenir à distance un éventuel assaillant. Ce lieu a servi de centre logistique à un centre de résistance en 1914. RER A Sucy-Bonneuil / Arrêt de bus n°5 « Lys d’Or »

Visite commentée

Ville de Sucy-en-Brie