De Schütz à Johann Sebastian Bach, Montpellier – Basilique Notre-Dame des Tables, Montpellier

De Schütz à Johann Sebastian Bach Dimanche 21 juin, 17h00 Montpellier – Basilique Notre-Dame des Tables Hérault

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Après un très beau concert hommage à notre violoncelliste disparu Joël Pons qui a vu une basilique Notre Dame des Tables pleine à craquer, nous nous retrouvons pour célébrer la musique et faire entendre quelques belles pièces vocales de l’époque baroque en Allemagne.

En effet, née en Italie, la musique baroque n’a cessé de parcourir l’Europe pour se laisser influencer par les rites locaux. L’Allemagne luthérienne n’y échappe pas, au sortir d’une guerre de Trente Ans qui l’a laissée exsangue. Le peuple pratique la musique quotidiennement, car elle est la joie céleste. De 1585 à 1685 la route est ouverte…

Nous y retrouverons Schütz, Buxtehude et bien sûr JS Bach, avec ses magnifiques motets et cantates pour simples voix et basse continue. De la musique à découvrir, dont le contrepoint ira s’entrelacer de 2 à 5 voix pour exacerber l’émotion dans le cœur de l’auditeur touché par les voix des chanteurs.

Les œuvres seront interprétées par les solistes de l’Ensemble Arianna, et les chanteurs d’Ars Vocalis dans la belle basilique Notre-Dame-Des-Tables de Montpellier sous la direction de Marie-Paule Nounou.

Montpellier – Basilique Notre-Dame des Tables 43 rue de l’Aiguillerie Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie 06 85 38 34 3 1 https://www.ensemble-arianna.com Une des plus anciennes églises de Montpellier aux allures plutôt baroques. Le lieu idéal pour la musique que nous pratiquons. Parking Corum ou Comédie.

Tram ligne 1 Arrêt Louis Blanc ou Comédie

Tram Ligne 4 arrêt Louis Blanc

Après un très beau concert hommage à notre violoncelliste disparu Joël Pons qui a vu une basilique Notre Dame des Tables pleine à craquer, nous nous retrouvons pour célébrer la musique et faire de en…

Ars Musica