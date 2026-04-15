De souvenirs en racines, Bibliothèque Ceccano, Avignon

De souvenirs en racines Samedi 18 avril, 15h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:30:00+02:00 – 2026-04-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:30:00+02:00 – 2026-04-18T16:30:00+02:00

Nous avons tous·tes une expérience avec un arbre, même infime. Jogging du weekend en forêt, cueillette des cerises avec les grands- parents, premier baiser sous le châtaignier du parc… Lila et Tobie partent avec vous à la rencontre des souvenirs qui composent notre rapport aux arbres, dans un spectacle participatif et familial. De souvenirs en racines est une invitation à replonger dans ces espaces boisés que nous traversons le plus souvent sans avoir conscience des délicats équilibres et des drames qui s’y jouent. Grâce à une collecte auprès du public, les comédien·nes incarnent poétiquement et corporellement les expériences et souvenirs qui leur sont confié·es pour en faire une fresque vivante et collective. Le collectif There is a way est composé à la fois de bénévoles et d’artistes professionnel·les formé·es aux enjeux de développement durable. Enchant’arbres est un projet artistique qui explore les liens entre théâtre, écologie et forêts à travers des spectacles immersifs joués en extérieur. Né d’un sentiment d’urgence face à la crise écologique et à l’effondrement du vivant, le projet cherche à réenchanter notre rapport à la nature et à redonner voix aux milieux forestiers et aux arbres.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

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