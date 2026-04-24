DÉAMBULATION ARTISTIQUE Toulouse
DÉAMBULATION ARTISTIQUE Toulouse dimanche 18 octobre 2026.
Toulouse
DÉAMBULATION ARTISTIQUE
PARVIS DE BRIENNE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:30:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Laissez-vous tenter par une déambulation artistique sur le parvis de Brienne !
Un autre regard sur le Canal de Brienne circassiens, danseurs, musiciens déambulent lors d’une rencontre sensible entre danse, cirque et paysage. Une chorégraphie qui se vit sur l’espace public.
Un événement organisé par l’Espace Patrimoine en partenariat avec Culture en mouvements et la compagnie millimétrée. .
PARVIS DE BRIENNE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 23 12 animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr
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English :
Let yourself be tempted by an artistic stroll through the Brienne forecourt!
L’événement DÉAMBULATION ARTISTIQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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