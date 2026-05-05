Ardin

Déambulation aux jardins de Puychereau

48 rue de la Fontaine de Jubert Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Déambulation aux jardins, libre participation en fin de visite au profit de l’association Pour Louis et Toi qui vient en aide aux familles d’enfants souffrants de maladies rares. .

48 rue de la Fontaine de Jubert Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 06 24 55

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English : Déambulation aux jardins de Puychereau

L’événement Déambulation aux jardins de Puychereau Ardin a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Val de Gâtine