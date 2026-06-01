Déambulation de Batucadas, Place Royale de Pau, Pau

Déambulation de Batucadas Dimanche 21 juin, 18h00 Place Royale de Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:50:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:50:00+02:00

Les batucadas « Les 400 Coups » et « L’Étoile Métisse » feront vibrer le centre-ville au rythme des percussions dans une ambiance festive et conviviale. Après cette ouverture haute en couleur, les formations rejoindront en déambulation les scènes du Square George V et de la place Récaborde pour le début des concerts à 19h00. Venez partager ce grand moment festif et lancer l’été en musique !

LES 400 COUPS :

18h40-19h00 : Place Récaborde

19h50-20h10 : Square George V

20h55-21h15 : Place Récaborde

22h25-22h45 : Square George V

L’ETOILE METISSE :

18h40-19h00 : Square George V

19h45-20h05 : Place Récaborde

20h50-21h10 : Square George V

22h30-22h50 : Place Récaborde

Place Royale de Pau Place Royale, Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Créée en 1688 pour accueillir une statue de Louis XIV, la place Royale incarne l’élégance et la douceur de vivre paloise. Au cœur du centre historique de Pau, elle fait le lien entre le funiculaire, la rue Louis-Barthou et l’Hôtel de Ville. A deux pas du boulevard des Pyrénées, elle offre une vue dégagée sur la chaîne des Pyrénées.

Les batucadas « **Les 400 Coups** » et « **L’Étoile Métisse** » feront vibrer le centre-ville au rythme des percussions dans une ambiance festive et conviviale. Après cette ouverture haute en les en …

© Jean-Michel Ducasse – Ville de Pau