Déambulation historique au cœur de la Fondation Bon Sauveur d’Alby, Fondation Bon Sauveur Alby, Albi

Informations pratiques

Déambulation historique au cœur de la Fondation Bon Sauveur d’Alby 19 et 20 septembre Fondation Bon Sauveur Alby Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Déambulation historique au cœur de la Fondation Bon Sauveur d’Alby

Depuis l’entrée rue Lavazière, partez pour une déambulation le long des bâtiments historiques de la Fondation Bon Sauveur d’Alby.

Ce parcours, qui permet d’accéder aux différents sites et expositions, vous invite à longer les bâtiments historiques de la Fondation. À travers les jardins et la partie ancienne de cet hôpital psychiatrique emblématique du Tarn, toujours en activité, vous découvrirez peu à peu l’architecture des lieux et l’histoire de cette institution singulière, dont l’origine remonte à 200 ans.

Une visite à la fois patrimoniale, culturelle et originale, riche en découvertes. Les membres bénévoles de l’APAPA, Association Psychiatrie Art Patrimoine Albigeois, accompagneront les visiteurs et commenteront les différents lieux.

Fondation Bon Sauveur Alby 7 rue Lavazière, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie +33 6 11 57 89 30 En entrant dans la Fondation Bon Sauveur d’Alby, depuis la rue Lavazière, par la porte monumentale coiffée d’un tympan représentant Jésus bénissant des enfants, ou depuis le boulevard du Lude, le visiteur est immédiatement saisi par l’ampleur des bâtiments et l’harmonie du site.

Ici, point d’austérité : les perspectives s’ouvrent sur des parterres soignés, qui mettent en valeur la beauté de l’ensemble architectural. En déambulant le long des allées, on découvre, depuis l’entrée administrative de l’établissement, l’entrée de l’actuelle maison de retraite, non visitable, prolongée par son magnifique cloître, visible depuis la chapelle.

Ce bâtiment est couronné d’une balustrade en pierre de taille, ponctuée à chaque extrémité d’un socle surmonté d’un vase de pierre finement sculpté. Le parcours se poursuit entre différents bâtiments emblématiques, parmi lesquels la rotonde et les anciens édifices de la fondation, avant d’arriver au château du Lude. En contrebas se trouve le musée d’art asilaire, apparenté à l’art brut.

Face au château se dressent la grande chapelle et le cloître, ouverts au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Visite gratuite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine dans le respect des lieux (nous sommes dans l’enceinte d’un hôpital psychiatrique toujours en activité)

Depuis l’entrée rue Lavazière, déambulation le long des bâtiments historiques de la Fondation Bon Sauveur d’Alby

© APAPA (HB)