Déambulation Musicale à l’Abbaye d’Abondance par le DUO ALMA, Abbaye d’Abondance, Abondance

Informations pratiques

Déambulation Musicale à l’Abbaye d’Abondance par le DUO ALMA Dimanche 20 septembre, 16h00 Abbaye d’Abondance Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Quand la musique raconte le passé, le présent et le futur de l’Abbaye d’Abondance…

Abbaye d’Abondance Place de l’Abbatiale, 74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 81 60 54 http://www.abondance-patrimoine.fr Fondée au XIe siècle, l’abbaye Notre-Dame marque aujourd’hui de son empreinte la vallée d’Abondance. Les bâtiments conventuels du XIVe siècle s’imposent dans le paysage du village d’Abondance. Lieu de vie des moines ou lieu d’accueil de pèlerins, ils témoignent de la vie communautaire dans un milieu aussi rude que celui de la montagne. Parcourez le cloître qui abrite de remarquables peintures murales ; déambulez dans les couloir du monastère à la découverte de l’exposition « De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée d’Abondance ».

Quand la musique raconte le passé, le présent et le futur de l’Abbaye d’Abondance…

© Pôle Culturel d’Abondance