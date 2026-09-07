Déambulation musicale dans les coulisses du conservatoire, Conservatoire à Rayonnement Départemental, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire à Rayonnement Départemental · Tourcoing
Informations pratiques
Déambulation musicale dans les coulisses du conservatoire Samedi 19 septembre, 15h30 Conservatoire à Rayonnement Départemental Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Déambulation musicale dans les coulisses du conservatoire
Par l’équipe du CRD
Cette promenade sonore est une occasion privilégiée de découvrir le bâtiment autrement, en laissant la musique guider vos pas et révéler l’âme du lieu. Chaque étape offrira une ambiance, un univers, une rencontre avec les élèves et leurs instruments.
Samedi à 15h30, à 15h50, à 16h10 (durée : 20 min)
Sur réservation : crd@ville-tourcoing.fr
Conservatoire à Rayonnement Départemental 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:crd@ville-tourcoing.fr »}]
Déambulation musicale dans les coulisses du conservatoire
© DR
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