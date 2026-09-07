Déambulation musicale dans les coulisses du conservatoire, Conservatoire à Rayonnement Départemental, Tourcoing

Informations pratiques

Déambulation musicale dans les coulisses du conservatoire Samedi 19 septembre, 15h30 Conservatoire à Rayonnement Départemental Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Déambulation musicale dans les coulisses du conservatoire

Par l’équipe du CRD

Cette promenade sonore est une occasion privilégiée de découvrir le bâtiment autrement, en laissant la musique guider vos pas et révéler l’âme du lieu. Chaque étape offrira une ambiance, un univers, une rencontre avec les élèves et leurs instruments.

Samedi à 15h30, à 15h50, à 16h10 (durée : 20 min)

Sur réservation : crd@ville-tourcoing.fr

Conservatoire à Rayonnement Départemental 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:crd@ville-tourcoing.fr »}]

Déambulation musicale dans les coulisses du conservatoire

© DR