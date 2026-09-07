Déambulation sur fond d’orgue (Orgue Speechly & Ingram, MH), église de Wimereux, Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux, Wimereux

Informations pratiques

Déambulation sur fond d’orgue (Orgue Speechly & Ingram, MH), église de Wimereux 19 et 20 septembre Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Déambulation sur fond d’orgue (Orgue Speechly & Ingram, MH), église de Wimereux

L’église de l’Immaculée Conception de Wimereux ouvre exceptionnellement ses portes pour ces JEP entre deux phases de chantier de restauration (débutée en février 2019), avant la reprise de la phase de restauration intérieure dans les semaines suivantes (la restauration extérieure étant quasiment achevée), dans la perspective d’ouvrir ses portes définitivement au public pour février 2028 (selon les estimations de la Mairie, qui en est le Maître d’Ouvrage, car propriétaire de l’édifice).

Durant les JEP 2026, pendant les déambulations des visiteurs plusieurs mini-concerts d’orgue mettront en valeur l’orgue anglais Speechly & Ingram (1870) classé M.H.

Construit en 1870 par les Facteurs Speechly et Ingram (Londres) pour le temple de la communauté anglicane boulonnaise « The Holy Trinity Church » (place des Capucins), l’Orgue fut acquis par le curé de Wimereux, l’Abbe Brassart, en 1925, pour être installé dans l’église de Wimereux. Sa partie instrumentale fut classée en 1987 par la DRAC. C’est un orgue anglais composé de 1100 tuyaux et de 2 claviers manuels et d’un pédalier.

L’instrument, durant la restauration, est protégé par un système qui évite le dépôt de poussières. Cependant, comme vous pourrez le constater, le son de l’instrument n’en est pas affecté.

Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux Quai Théophile Dobelle, 62930 Wimereux Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 99 85 85 https://sauvonsleglisedewimereux.fr/ https://www.facebook.com/assoAEICW/ De style « XIIIe siècle », sur des plans d’Alphonse Bouloch. l’église est édifiée le 17 novembre 1866, à l’initiative de l’abbé Lebègue, curé de Wimille, avant la création de la commune de Wimereux, dans les dunes désertes d’où émergeront des « chalets » (villas) avec l’arrivée du train et l’attrait des bains de mer. La population de la ville s’accroît à la Belle Époque, et nécessite un agrandissement de l’église en 1904 avec prolongement de la nef et ajout des chapelles latérales.

Lors de la Libération en septembre 1944, le clocher et la nef sont endommagés par des tirs d’obus. Couverture et maçonnerie sont refaites en 1953-54. L’aménagement intérieur est modernisé entre 1958 et 1968 par le curé, le R.P. Henry Delpierre.

Du mobilier d’avant-guerre demeurent la splendide voûte en berceau ogival lambrissé peinte en 1886 par l’abbé Hoffmann et en 1939 pour l’extension de 1904, l’orgue de facture anglaise de 1870 classé Monument Historique en 1987 et restauré en 1998, des statues (Notre-Dame de Boulogne et le calvaire), les stalles de 1906 et les lambris du chœur de 1938.

A partir de 1958 s’ajoutent : les vitraux de Henry Lhotellier et Maurice Rocher, des sculptures de Jean Lambert-Rucki, Nicole Hémard et Claude Gruer. Station de bus face à l’église, Parking de la Mairie face à l’église, accès possible aux personnes à mobilité réduite (rampe pour fauteuils roulants)

Déambulation sur fond d’orgue (Orgue Speechly & Ingram, MH), église de Wimereux

© AEICW (Conception avec l’IA)