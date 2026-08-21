« De Saint Augustina à Tibhrine » : rencontre/partage photographique avec Daniel Poissonnier, Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux, Wimereux

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« De Saint Augustina à Tibhrine » : rencontre/partage photographique avec Daniel Poissonnier Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

« De Saint Augustina à Tibhrine » : rencontre/partage photographique avec Daniel Poissonnier

Daniel Poissonnier est le Photographe officiel du « Charme de Wimereux ». Il nous propose, dans l’église de l’Immaculée Conception de Wimereux, une rencontre autour d’une projection commentée de photographies réalisées lors de son récent séjour en Algérie. Une rencontre inattendue … : il vous dévoilera un lien existant entre certaines villas de Wimereux et le Monastère de Tibhirine… !

Les JEP en cette église se déroulent avec la collaboration de 2 associations « les Amis de l’Eglise » (AEICW) et « Le Charme de Wimereux ». Le but de cette dernière est de mettre en valeur les belles villas et hôtels qui ont fait le charme de la station balnéaire depuis sa naissance, en passant par la Belle Epoque et jusqu’à nos jours.

Cette collaboration entre les deux associations s’expliquent par une histoire commune entre cette église et le développement de la station balnéaire de Wimereux. L’église de Wimereux s’est érigée progressivement depuis 1866 dans les dunes d’un hameau inhabité. Cette église est devenue, grâce à l’avènement du chemin de fer et de l’attrait pour les bains de mer en cette seconde moitié du XIXe siècle, le centre emblématique d’une ville qui s’est construite progressivement autour d’elle pour devenir une commune à part entière bien plus tard en mai 1899. L’histoire de l’église et l’histoire de la Ville de Wimereux sont donc très étroitement liées.

L’église de l’Immaculée Conception de Wimereux ouvre exceptionnellement ses portes pour ces JEP entre deux phases de chantier de restauration (débutée en février 2019), avant la reprise de la phase de restauration intérieure dans les semaines suivantes (la restauration extérieure étant quasiment achevée), dans la perspective d’ouvrir ses portes définitivement au public pour février 2028 (selon les estimations de la Mairie, qui en est le Maître d’Ouvrage, car propriétaire de l’édifice).

Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux Quai Théophile Dobelle, 62930 Wimereux Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 99 85 85 https://sauvonsleglisedewimereux.fr/ https://www.facebook.com/assoAEICW/ De style « XIIIe siècle », sur des plans d’Alphonse Bouloch. l’église est édifiée le 17 novembre 1866, à l’initiative de l’abbé Lebègue, curé de Wimille, avant la création de la commune de Wimereux, dans les dunes désertes d’où émergeront des « chalets » (villas) avec l’arrivée du train et l’attrait des bains de mer. La population de la ville s’accroît à la Belle Époque, et nécessite un agrandissement de l’église en 1904 avec prolongement de la nef et ajout des chapelles latérales.

Lors de la Libération en septembre 1944, le clocher et la nef sont endommagés par des tirs d’obus. Couverture et maçonnerie sont refaites en 1953-54. L’aménagement intérieur est modernisé entre 1958 et 1968 par le curé, le R.P. Henry Delpierre.

Du mobilier d’avant-guerre demeurent la splendide voûte en berceau ogival lambrissé peinte en 1886 par l’abbé Hoffmann et en 1939 pour l’extension de 1904, l’orgue de facture anglaise de 1870 classé Monument Historique en 1987 et restauré en 1998, des statues (Notre-Dame de Boulogne et le calvaire), les stalles de 1906 et les lambris du chœur de 1938.

A partir de 1958 s’ajoutent : les vitraux de Henry Lhotellier et Maurice Rocher, des sculptures de Jean Lambert-Rucki, Nicole Hémard et Claude Gruer. Station de bus face à l’église, Parking de la Mairie face à l’église, accès possible aux personnes à mobilité réduite (rampe pour fauteuils roulants)

« DE SAINT AUGUSTIN A TIBHIRINE » : rencontre/partage photographique avec Daniel Poissonnier

©aeicw (conception avec aide de l’IA)