Wimereux

Trail Côte d’opale

Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir et sillonner le Grand Site des Deux Caps lors du Trail de la Côte d’Opale.

Edition 19

Inscriptions le 22 Janvier 18h

Cette année , encore , tous les parcours arriveront sur le même site d’arrivée à Wimereux en plein centre Ville prés de la Mer et des restaurants !

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Un mélange de sport, nature et d’authenticité ! Découvrez bientôt les nouveaux défis proposés ! Les parcours sont exceptionnels de beauté et de difficulté !

L’événement se déroulera les 12 et 13 septembre 2026 (19 ème édition)

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Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 48 71 organisation@trailcotedopale.com

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English :

L’événement Trail Côte d’opale Wimereux a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale