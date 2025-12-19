Trail Côte d’opale Wimereux
Trail Côte d’opale Wimereux samedi 12 septembre 2026.
Wimereux
Trail Côte d’opale
Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Venez découvrir et sillonner le Grand Site des Deux Caps lors du Trail de la Côte d’Opale.
Edition 19
Inscriptions le 22 Janvier 18h
Cette année , encore , tous les parcours arriveront sur le même site d’arrivée à Wimereux en plein centre Ville prés de la Mer et des restaurants !
Un mélange de sport, nature et d’authenticité ! Découvrez bientôt les nouveaux défis proposés ! Les parcours sont exceptionnels de beauté et de difficulté !
L’événement se déroulera les 12 et 13 septembre 2026 (19 ème édition)
.
Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 48 71 organisation@trailcotedopale.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Trail Côte d’opale Wimereux a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
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