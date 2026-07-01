Déambulation théâtrale : Les échappées belles, Musée de l’automobile Henri Malartre, Rochetaillée-sur-Saône

Informations pratiques

Déambulation théâtrale : Les échappées belles Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h30, 16h00 Musée de l’automobile Henri Malartre Rhône

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La compagnie lyonnaise « Sens inverse » vous propose une visite théâtralisée autour de la collection de vélos du musée.

Embarquez dans une histoire folle avec ces deux comédiens hauts en couleur sur les traces de cet objet quotidien mais révolutionnaire !

Musée de l’automobile Henri Malartre 645 Rue du Musée, 69270 Rochetaillée-sur-Saône, France Rochetaillée-sur-Saône 69270 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478221880 https://www.musee-malartre.com Le château de Rochetaillée est l’écrin des collections du musée de l’Automobile Henri Malartre depuis 1959. L’histoire du château remonte au XIIe siècle, par l’installation d’une motte castrale en surplomb de la Saône.

Ses trois niveaux abritent automobiles, motos et vélos anciens ainsi que les appartements de la famille Malartre. Le bâtiment n’étant pas forcément adapté aux collections qu’il présente, l’installation des véhicules a nécessité des prouesses de la part des mécaniciens du musée.

La compagnie lyonnaise « Sens inverse » vous propose une visite théâtralisée autour de la collection de vélos du musée.

© Musée de l’automobile Henri Malartre