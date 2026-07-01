Visite guidée : En selle ! Cap sur les deux -roues, Musée de l’automobile Henri Malartre, Rochetaillée-sur-Saône

Informations pratiques

Visite guidée : En selle ! Cap sur les deux -roues 19 et 20 septembre Musée de l’automobile Henri Malartre Rhône

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Cet objet du quotidien a permis des révolutions majeures : émancipation des femmes, déplacement facilités ou encore gain de temps. Cette visite vous propose de découvrir l’évolution de la petite reine et ses impacts sur notre vie quotidienne.

Musée de l’automobile Henri Malartre 645 Rue du Musée, 69270 Rochetaillée-sur-Saône, France Rochetaillée-sur-Saône 69270 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478221880 https://www.musee-malartre.com Le château de Rochetaillée est l’écrin des collections du musée de l’Automobile Henri Malartre depuis 1959. L’histoire du château remonte au XIIe siècle, par l’installation d’une motte castrale en surplomb de la Saône.

Ses trois niveaux abritent automobiles, motos et vélos anciens ainsi que les appartements de la famille Malartre. Le bâtiment n’étant pas forcément adapté aux collections qu’il présente, l’installation des véhicules a nécessité des prouesses de la part des mécaniciens du musée.

Cet objet du quotidien a permis des révolutions majeures : émancipation des femmes, déplacement facilités ou encore gain de temps. Cette visite vous propose de découvrir l’évolution de la petite et…

© Musée de l’automobile Henri Malartre